【港股市況】港股下午2時復市、不設開市前時段　恒大汽車復牌　留意地緣政治風險影響（不斷更新）

香港交易所宣布，由於天文台已取消八號颱風信號及黑色暴雨警告，證券市場 （包括滬深股通北向交易）及衍生產品市場將於今天（星期一）下午2時恢復交易。當證券市場恢復交易時，將不設開市前時段。而設有開市前議價時段的期貨合約，該時段將因應不同產品在市場恢復前15分鐘或30分鐘開始。

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分析文章：

【分析】以巴衝突對港股有何影響？

財經日誌︰

即市走勢︰

【11：52】恒指黑期最新升約24點，報17510點。

【11：31】【HSBC滙豐】滙豐中國落實收購花旗內地零售財富管理業務組合 相關資產及存款總值36億美元

【11：30】內地股市長假復市後半日向下，上證半日跌0.7%，深證跌0.7%，創業板指跌近1%。

【11：13】【騰訊700】微信公布十一假期數據 南下香港跨境支付日均筆數較「五一」多40%、低於平均？

【11：04】【十一黃金周】瑞銀：整體零售銷售增長料仍較2019年同期低逾10% 消費降級壓力礙白酒銷情

【10：26】【金融反貪】光大集團原董事長李曉鵬嚴重違紀違法 遭開除黨籍及公職

【10：00】內地三大股指一度跌1%，上證最新跌0.6%，深證跌0.1%，創業板指轉升。

【09：30】【大市看法】東亞李振豪：港股呈一浪低於一浪形態+HIBOR高企 籲炒股不炒市

【09：27】A股長假後復市，上證低開0.3%，深證跌0.1%，創業板指跌0.2%。

【09：05】恒指黑期升47點，報17532點。

【08：37】【盈警｜HKBN】香港寬頻由盈轉虧 兩大原因預期年度轉蝕約13億元

【08：06】【業績｜旅遊股】中國中免首三季多賺12.3% 單計第三季多賺93%

【07：45】【Morning精點】11時40分改發3號風球、港股下午可復市？｜恒大汽車復牌、紐頓提出暫緩5億美元戰投

【07：45】港股ADR收報17668點，升183點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報63.4元，較港收市價高1.35元或2.2%。騰訊 （00700） ADR折合報307.86元，較港收市價高2.66元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.25元，較港收市價1.35元或1.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五反覆上升， 美國9月就業報告整體表現超強勁，非農新增職位由22.7萬大增至33.6萬職位，超預預期的17萬，反映就業市道佳，勞工市場持續緊張，儲局有機會繼續加息。道指早段最多跌272點，踏入中段掉頭向上，納指反彈一度達1.9%。本港時間今晨4時， 道指升288點或0.9%， 報33407點； 納指升211點或1.6%， 報13431點； 標指升50點或1.2%， 報4308點。標指和納指創下自8月29日以來最大單日漲幅。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升192點 中概股回勇（不斷更新）

責任編輯：梁浩碩