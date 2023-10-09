【恒指夜期+ADR】小鵬美股低港5%　夜期跌40點（不斷更新）

美國債市雖然無開，但仍看到資金避險的足跡，資金買入德國國債，令德債息下跌，同時日圓、瑞朗亦見有明顯的資金流入，日圓更升0.5%，市場觀望以色列的報復行動，夜期跌40點，中概股指數跌1.9%，歐洲有生意的概念股受壓，小鵬汽車美股低港股5%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 108.10 -0.7% 騰訊ADR 304.91 -0.7% 滙豐ADR 61.97 -0.1% 阿里巴巴美股 82.48 +0.5%

北水淨流入20億 買美團沽騰訊

北水長假期後恢復，淨吸資20億元，不過買賣成交額減少至139億元，資金買入美團 （03690） 為主，達6.8億元，中移動 （00941） 、信達生物 （01801） 及安踏體育 （02020） 約吸1億元，資金淨沽出騰訊 （00700） 。

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港股半日市升31點、成交469億 油金股造好 恒大挫逾12%

香港交易所宣布，天文台已取消八號颱風信號及黑色暴雨警告，港股下午2時恢復交易。恒指復市升14點，其後曾升逾百點，尾市一度轉跌，恒指升31點，收報17517點，成交468.7億元。科指升0.2%，報3825點。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升逾2%，海通國際 （00665） 升近1倍，阿里巴巴 （09988） 逆市跌近1%，恒大 （03333） 挫逾12%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 騰訊 307.00 +0.6 +8 13 中海油 13.40 +2.3 +7 3 藥明生物 44.90 +2.8 +7 36 銀娛 45.35 -1.6 -2 - 友邦 67.25 -0.4 -4 363 阿里巴巴 82.10 -1.0 -13 20

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章：

【分析】以巴衝突對港股有何影響？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：45】夜期跌40點，報17530點。

【18：50】夜期續升9點，報17579點。

【17：56】【騰訊700】港股半日市 騰訊照掟4億回購

【17：29】【內房危機】花旗：3隻內房股正尋求整體債務管理解決方案 調低評級及目標價

【17：12】【盈喜｜券商】耀才證券料上半財年賺逾3億 按年增31%

【17：00】【中海油883】中海油據報延遲一周償還13億美元債券 未悉原因

【16：42】【恒大危機】恒大境外債權人發聲：遭蒙在鼓裡 促與監管機構解決問題

【16：42】【航運股】東方海外第三季收入17.6億美元 按年跌65%

【16：10】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升逾2%，海通國際 （00665） 升近1倍，阿里巴巴 （09988） 逆市跌近1%，恒大 （03333） 挫逾12%，恒指升31點，收報17517點，成交468.7億元。科指升0.2%，報3825點。

【15：51】【內房危機】碧桂園今日兩票據息到期、據報將宣布海外債務重組計劃 股價跌6%

【15：33】恒指再度回升約15點，報17501點，科指跌近0.1%，報3813點。

【15：22】艾美疫苗 （06660） 尾市挫逾53%，破底低見10.6元。

【15：07】大市最新轉跌35點，報17450點。

【15：04】香港科技探索 （01137） 靠穩升0.3%。

【香港科技探索】HKTVmall新推「直送澳洲」 運費比直送英國更貴？

【15：00】恒指升幅收窄至約57點，報17543點，科指升0.4%，報3829點。

【14：57】中船防務 （00317） 升逾6%，中航科工 （02357） 升逾2%，中國航天萬源 （01185） 升逾1%。

【14：56】港交所 （00388） 逆市偏軟，跌0.2%，低見286元。

【14：46】內房股逆市向下，中海外 （00688） 跌0.6%，潤地 （01109） 跌逾1%，碧桂園 （02007） 跌逾5%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 跌2%，恒大 （03333） 跌11%，融創 （01918） 跌逾3%。

【14：38】美團 （03690） 最新轉升逾1%，騰訊 （00700） 升0.9%，阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟跌0.1%。

【14：34】靈寶黃金 （03330） 升逾2%，招金 （01818） 升半成，紫金 （02899） 、中國黃金 （02099） 升逾4%。

【14：33】藥明生物 （02269） 升近4%，高見45.85元。

【14：31】發盈警的香港寬頻 （01310） 挫11%，破底低見2.79元。

【14：27】恒大汽車 （00708） 最新轉跌逾5%，低見0.51元，恒大 （03333） 挫逾12%，低見0.275元，恒大物業 （06666） 跌逾3%，低見0.52元。

【14：26】艾美疫苗 （06660） 股價跌幅擴至45%，破底低見12.22元。

【14：23】碧桂園 （02007） 逆市跌半成，低見0.84元。有內媒引述投資者稱，仍未收到碧桂園2024年到期、票面息率8厘的美元債的票息。

【內房危機】據報投資者未如期收到碧桂園一美元債票息

【14：18】港股開市後初段升約百點，恒指報17588點，升102點。科指升0.5%，報3836點。

【14：16】艾美疫苗 （06660） 公布將啓動A股上市計劃，股價跌逾35%，低見14.62元。

【醫藥股】艾美疫苗啟動A股上市、中信任上市前輔導機構 上周股價大跌兩成

【14：14】冠軍科技 （00092） 復牌升逾75%，高見0.108元。

【14：12】中石油 （00857） 升近4%，中海油 （00883） 升逾2%，中石化 （00386） 升逾1%。

【14：04】蔚來 （09866） 跌0.1%，小鵬汽車 （09868） 跌0.4%，理想汽車 （02015） 跌近2%。

【14：04】海通國際 （00665） 復牌升近一倍，高見1.43元。海通國際公布，控股股東海通證券 （06837） 作為要約人建議以協議安排方式將該集團私有化及撤銷上

市地位，每股註銷價1.52元，較停牌收報0.71元溢價約1.1倍。

【海通私有化】海通國際獲母企提1.52元私有化 復牌彈近一倍

【14：00】港股復市，恒指升約14點，開報17500點。恒大汽車 （00708） 復牌早段升逾3%，ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.5%，阿里巴巴 （09988） 跌近0.1%，美團 （03690） 跌0.2%，三桶油升1%至3%。

【恒大危機】恒大汽車周一復牌 紐頓提出暫緩5億美元戰投、4億人幣過渡資金或受影響

【13：57】恒大汽車 （00708） 、海通國際 （00665） 、冠軍科技 （00092） 復牌。

【13：45】港股午後復市前，恒指黑期升約47點，報17532點。

【13：39】【港交所人事】港交所首席傳訊總監高凱莉年底離任

【13：19】【人事變動】消息：渣打香港財管投資策略主管梁振輝即將離職 最後上班日為本周五

【12：50】【大行看法】高盛「市場輪動模型」看好未來3個月H股勝A股 籲買入H股及恒生科指迎年底反彈

【11：52】恒指黑期最新升約24點，報17510點。

【11：31】【HSBC滙豐】滙豐中國落實收購花旗內地零售財富管理業務組合 相關資產及存款總值36億美元

【11：30】內地股市長假復市後半日向下，上證半日跌0.7%，深證跌0.7%，創業板指跌近1%。

【11：13】【騰訊700】微信公布十一假期數據 南下香港跨境支付日均筆數較「五一」多40%、低於平均？

【11：04】【十一黃金周】瑞銀：整體零售銷售增長料仍較2019年同期低逾10% 消費降級壓力礙白酒銷情

【10：26】【金融反貪】光大集團原董事長李曉鵬嚴重違紀違法 遭開除黨籍及公職

【10：00】內地三大股指一度跌1%，上證最新跌0.6%，深證跌0.1%，創業板指轉升。

【09：30】【大市看法】東亞李振豪：港股呈一浪低於一浪形態+HIBOR高企 籲炒股不炒市

【09：27】A股長假後復市，上證低開0.3%，深證跌0.1%，創業板指跌0.2%。

【09：05】恒指黑期升47點，報17532點。

【08：37】【盈警｜HKBN】香港寬頻由盈轉虧 兩大原因預期年度轉蝕約13億元

【08：06】【業績｜旅遊股】中國中免首三季多賺12.3% 單計第三季多賺93%

【07：45】【Morning精點】11時40分改發3號風球、港股下午可復市？｜恒大汽車復牌、紐頓提出暫緩5億美元戰投

【07：45】港股ADR收報17668點，升183點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報63.4元，較港收市價高1.35元或2.2%。騰訊 （00700） ADR折合報307.86元，較港收市價高2.66元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.25元，較港收市價1.35元或1.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五反覆上升， 美國9月就業報告整體表現超強勁，非農新增職位由22.7萬大增至33.6萬職位，超預預期的17萬，反映就業市道佳，勞工市場持續緊張，儲局有機會繼續加息。道指早段最多跌272點，踏入中段掉頭向上，納指反彈一度達1.9%。本港時間今晨4時， 道指升288點或0.9%， 報33407點； 納指升211點或1.6%， 報13431點； 標指升50點或1.2%， 報4308點。標指和納指創下自8月29日以來最大單日漲幅。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升192點 中概股回勇（不斷更新）

責任編輯：梁浩碩