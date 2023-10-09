【Morning精點】11時40分改發3號風球、港股下午可復市？｜恒大汽車復牌、紐頓提出暫緩5億美元戰投 Hot Talk 07:23 2023/10/09 分享： 分享： ▲ 11時40分改發3號風球、港股下午可復市？｜恒大汽車復牌、紐頓提出暫緩5億美元戰投 ▲ 11時40分改發3號風球、港股下午可復市？｜恒大汽車復牌、紐頓提出暫緩5億美元戰投 【打風消息｜小犬】11時40分改發3號風球 港股下午可復市？ 8號風球、黑雨警告生效 周一所有日校停課（不斷更新） 【恒大危機】恒大汽車周一復牌 紐頓提出暫緩5億美元戰投、4億人幣過渡資金或受影響 【香港經濟】陳茂波：香港股樓都受多個因素影響 將參考市場及政策制訂時的環境務實處理 【娛圈喜事】招浩明宣布光棍節與女友拉埋天窗 甜蜜放閃：餘生向妳指教責任編輯：梁浩碩 理財要貼地 【理財要貼地】投連壽險回報高達9%？斷供都得？林昶恆為你拆解 上日Morning精點：李嘉誠受訪憶起李光耀曾勸他從政︱花旗審核全球員工名單確認誰人可留低 開啟hket App，閱讀全文 港股 恒大汽車（00708） 看文章 ・ 賺取 ET Points hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券 立即領取