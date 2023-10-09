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【分析】以巴衝突對港股有何影響？

股市 06:00 2023/10/09

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西亞地區再爆無情戰火，是繼俄羅斯及烏克蘭戰爭、亞美尼亞及阿塞拜疆戰爭之後，現時西亞第三個戰場，以色列隨即提升到戰爭狀態，各界警告戰火將長綫持續，事實上，這亦是長久以來的恩怨，對人命來說是災難，對市場有何影響？縱觀來說，有3大影響，第一是中美角力形勢，第二是資金流向，第三是資產價格。

中美於2020年由貿易戰擴大至科技戰，全面限制高端芯片技術，當年美軍撤出阿富汗後，被視為集中精力應對中美關係，不過，美國亦因失去與中國人口紅利的合作，通脹問題仍持續，故今年已提出「去風險」而不是「脫鈎」，美國不斷派代表到中國談判，直至上周末仍有參議員代表團訪華，稱美方無意尋求衝突，白宮再透露口風，11月可能有「習拜會」，加上西亞的3個戰場，伊斯蘭國家的動向，或會減輕美國對中國的壓力，市場正有所憧憬。

資金流向方面，則對港股影響較大。中東地區資金或逃離戰火，轉往東北亞或歐洲等市場，避險資金倘來到，則有利市場，因東北亞地區距離戰火尚遠，亦未如美國及歐盟市場對戰爭的關心，隨非戰事擴大。

資產價格的波動，預期集中於油價，因為中東多產油國，但對於油價是否上升，則要看伊朗對戰爭的態度，有報道指近年伊朗已逐漸恢恢產油量，日均315萬桶。而伊朗最近釋放5名美國公民，伊朗在韓國的 60 億美元資金則獲解凍，美伊關係會否惡化，則成為影響油價關鍵。不過，美國因通脹問題，亦不願見油價上升。

記者：譚志偉

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欄名 : 即市財經分析

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