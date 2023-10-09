【旅遊機遇】旅遊業捕捉疫後商機　創新思維以客為先擁抱科技

疫後復常，香港旅遊業面對挑戰，10月的中秋國慶假期旅客雖有增長，但對比起2018年水平仍跌3成。回顧2023年，中國內地國內旅遊市場增長已超過疫情前的水平，但香港復甦情況仍只有疫情前6成至7成，海內外旅客升幅有待提升，業界在此間更要找緊機會，用新思維作突破。

全球旅遊業市場無疑發生結構性改變，以中國內地旅客為例，過去3年雖然受到疫情影響，但境內遊基本維持，遊客仍愛旅行，不過習慣已大不同，從追求功能式旅遊演變成體驗式旅遊，更習慣高度數碼化的旅行服務、全渠道的無縫體驗，值得業界深思。

香港旅遊業正面對腹背受敵的挑戰

1.入境旅客的消費意欲未如以前，據麥肯錫大灣區旅遊人士調查（McKinsey GBA traveler survey）報告看到，旅客對本港旅遊、購物、餐飲等服務的體驗期望更高；

2.香港人出境旅遊需求高，再加上鄰近地區如深圳的政策支持，吸引港人週末或假日作短線遊，進一步分流。

香港旅遊業界當務之急，是要革新思維，對症下藥，為此我們提出4項建議

1.協力讓航空業盡快回到疫前水平，以解鎖世界各地遊客抵港。其中關鍵在於復常包括機師、空服、地勤人員等各方人力資源的配套，重建軟實力。

2.面對更多元化的旅客需求，僅針對國籍及來源地的旅客制定策略已不可行，需要從細分客群的行為心理出發，打造嶄新產品、服務與價值主張。香港是全球少有都會及郊遊元素結合一起的城市，業界可找找新意思，發掘新體驗。如向年輕一族提供香港獨有的地道文化路線、打卡樂趣；而年長一點則可以考慮從慢活、養生、接觸文化底蘊出發；外向一族則可投入自然環境，生態遊或陽光海灘。隨著多個新景點的逐步落成，新舊結合，為遊客帶來全新演繹的香港。

3.社交媒體在疫情間大幅改變人的習慣，相比傳統官方旅遊資訊，大多數遊客更習慣直接在社交媒體如Instagram或小紅書等平台探尋下一個目的地。這意味著業界需要擁抱新時代的規則，更加主動管理網上內容，包括意見領袖（即KOL或傳統網紅），忠粉客戶（Key Opinion Customers：KOC），以及忠粉員工（Key Opinion Staff：KOS）。同時社交媒體是雙刃劍，負面內容無遠弗屆影響深遠，不能掉以輕心。

4.旅客數碼化體驗在過去3年更趨普及，從我們的報告亦顯示這是香港的服務落差。為迎合旅客慣用的預訂、支付、服務等，業界需要重新檢視現有體驗，在人性化及營運效率之間作出平衡，找準旅途中的「痛點」與「爽點」，以數碼化提升遊客體驗。

香港是一片福地，更是全球馳名的目的地。疫情後旅遊業要再出發，以舊有經驗已不足以應付當前新情勢，業界要攜手協力，了解並規劃嶄新策略，輔以實際行動，才能就緒迎接旅客蒞臨。