【美股焦點】以巴戰火持續　以色列股市急瀉6%

加薩走廊的激進分子哈馬斯周六向以色列境內發射了3,000多枚火箭彈，並潛入以色列南部地區，以色列總理內塔尼亞胡表示，以色列「處於戰爭狀態」。襲擊造成至少200名以色列人喪生，局面尚未得到控制；隨著以軍進行反擊，已有至少230名巴勒斯坦人死亡。

中東股市急瀉，以色列特立維夫35指數瀉6.47%，埃及股市EGX 30指數挫2.6%，科威特KWSE主要市場指數挫1.6%，沙特Tadawul全部股票指數跌1.6%。

內塔尼亞胡在和美國總統拜登通電話時表示，以色列正在為長期衝突做準備。拜登譴責哈馬斯，稱美國「對以色列安全的支持堅如磐石、毫不動搖」。

中國外交部就巴以衝突在網站發布聲明，呼籲有關各方保持冷靜克制，立即停火，保護平民，防止局勢進一步惡化。外交部稱，平息巴以衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。

歐盟表示，歐盟與以色列團結一致，「面對此類暴力和不加區別的襲擊，以色列有權根據國際法捍衛自己」。歐盟還與巴勒斯坦總理阿什提耶進行交談，要求巴勒斯坦當局幫助立即結束敵對行動，並「促進巴勒斯坦人民的利益和整個地區對安全與穩定的渴望」。

Mayadeen電視引述真主黨聲明報導，黎巴嫩激進組織真主黨稱其向以色列在捨巴農場（Shebaa Farms）的三個據點發射了火箭彈和砲彈。以色列國防軍較早前在聲明中說，正對黎巴嫩境內發起攻擊的地區進行砲擊。以色列在1967年中東戰爭中從敘利亞手中奪取了捨巴農場，而黎巴嫩和敘利亞都聲稱擁有主權。

以色列國防軍發言人Richard Hecht中校在新聞發布會上表示，南部8個地點仍有戰鬥，包括Zikim軍營。他說軍方現在已經完全控制了昨天被攻破的加沙邊界上的29個據點。



Hecht說周日上午在Har Dov地區和北部與黎巴嫩接壤的Astra前哨附近發射了有限的迫擊砲彈。他指，以色列空軍迄今已在加沙擊中了426個目標，包括隧道和火箭彈發射地點。他說以色列已經切斷了對加沙的電力供應，在開展行動期間並將繼續這樣做。靠近加沙的以色列平民正以近十年來未見的規模被疏散。

記者：譚志偉