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【外圍一周前瞻】本周聚焦美國通脹數據　若CPI回升、聯儲局11月加息預期或逾50%

股市 22:17 2023/10/08

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美國9月非農新增職位達33.6萬，遠超市場預，市場對美國聯儲局11月加息的預期升溫。市場關注美國分別於本周三及周四的公布的PPI及CPI數據，若通脹數據高於預期，加息可能性或會進一步推高於逾50%。

密歇根大學消費者信心指數（初值）或回落

安本多元資產投資方案大中華主管羅勛指，美國聯儲局9月維持鷹派立場，調高對經濟增長和勞動市場的預期，這令聯儲局可以在11月的會議上保留再次加息的可能性，考慮到上周公布的非農就業數據強勁，9月的CPI 數據值得關注，若CPI高於預期，11月加息的可能性將超過50%，而假若CPI低於預期，市場仍需分析其基本組成部分，當中由於勞動力市場強勁，市場可能會在一定程度上淡化疲弱的數據。

市場預期9月CPI按月增長3.6%，增幅較前一個月的3.7%放緩；核心CPI按年增長4.1%，增幅較8月回落0.2個百分點。近日不少調查顯示，美國消費市道有降溫跡象，周五將公布10月密歇根大學消費者信心指數（初值），市場估計回落1.1個百分點至67。

9月PPI料按年增長1.6%

PPI方面，市場預期9月PPI按年增長1.6%，與8月持平，核心PPI按年增長2.3%，增幅略較8月高0.1個百分點。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）認為，上周五強勁的就業報告未有改變她的觀點，即勞動力市場依然強勁，進一步加息將取決於即將發布的數據，但傾向年內會再次加息。她又認為，決策者的討論，正轉向聯儲局應將基準利率在高位維持多久，因為利率已經達到或接近峰值。

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記者：陳韻妍

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