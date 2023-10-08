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【電動車】乘聯會：9月新能源車批發銷量增23%

股市 21:17 2023/10/08

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【電動車】乘聯會：9月新能源車批發銷量增23%

乘聯會綜合預估9月新能源乘用車廠商批發銷售83萬輛，按年增23%，按月增4%，初步測算今年1至9月累計批發592萬輛，按年增36%。乘聯會預測2023年，中國新能源乘用車銷售量為850萬輛，狹義乘用車銷售量為2,350萬輛，年度新能源車滲透率可望達36%。

乘聯會提到，由於今年9月底中秋國慶雙節，加上去年高基數的影響，9月的市場成長率稍有放緩。不過，乘聯會又稱，7月以來乘用車市場處於淡季，隨著大量有競爭力的新品推出，價格促銷力度不斷加大，8至9月消費者的購買熱情持續釋放。 近期中國新能源乘用車出口持續走強，形成國內外新能源市場同步走強的特性。

乘聯會數據顯示，Tesla（美：TSLA）上海超級工廠9月交付了7,4073輛電動車，年跌10.9%，至此特斯拉上海工廠今年累計交車量已達約70萬輛。比亞迪 （01211） 乘用車批發銷量為286,903輛，按月增42.8%，而去年9月為200,973輛。

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編輯：李哲毅

港股 美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 比亞迪股份（01211） 比亞迪 經濟數據表現 新能源
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