【免費活動】演藝嘉年華10月揭幕 所有活動免費入場

康樂及文化事務署10至12月在屯門大會堂、沙田大會堂、荃灣大會堂、元朗劇院和葵青劇院舉辦演藝嘉年華2023，演藝學院、場地伙伴、本地藝術團體和地區團體將獻上免費演藝活動。

【香港夜繽紛】星光大道與K11 MUSEA合辦文化海濱夜市 料中秋國慶黃金周銷售和人流升2-3成【下一頁】

【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

首兩場嘉年華10月15日和22日下午2至5時在屯門大會堂和沙田大會堂舉行，節目涵蓋舞蹈、戲劇、音樂和戲曲。嘉年華另設多項延伸活動，屯門大會堂將上演粵劇選段和折子戲、音樂劇歌曲演唱、舞蹈表演和互動工作坊；沙田大會堂則舉辦粵曲賞析會、互動劇場體驗和藝術工作坊。

【商場活動】户外恐龍公園10月1日登陸新城市廣場 開幕消費優惠送電子禮卷【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

所有活動免費入場，名額有限，先到先得。屯門大會堂和沙田大會堂的延伸活動門票可於活動當日中午12時起在所屬場地詢問處領取。

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱