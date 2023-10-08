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【Elon Musk】馬斯克遭美國證券交易委員會起訴 要求就收購Twitter一案接受調查

理財智慧 15:46 2023/10/08

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馬斯克在收購Twitter之後禍不單行，除了廣告商流失，平台易名等一系列爭議事件外，近日美國證券交易委員會更針對馬斯克對去年收購Twitter一事作出正式起訴，要求他必須出庭為收購案提供供詞，以查明其在購推特股票和相關金融文件方面是否有違法行為。

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國證券交易委員的代表律師表示，法院傳票已於今年5月送達，但馬斯克拒絕執行傳票，未於規定的時間（9月15日）出庭，因此決定作出起訴，迫使其出庭以方便調查。而馬斯克代表一方的律師Alex Spiro則發聲明表示，馬斯克已經密切配合SEC的調查，並多次自願接受盤問，認為已經給予對方足夠的證詞。

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對此，馬斯克則於自己個人社交平台回應指：「迫切需要對這些機構（SEC）進行全面整頓，同時成立一個委員會，對濫用監管權力謀取私利和政治利益的個人採取懲罰措施。」

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撰文：鄭日棱

 

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