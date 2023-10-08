【恒大危機】恒大汽車周一復牌　紐頓提出暫緩5億美元戰投、4億人幣過渡資金或受影響

▲ 【恒大危機】恒大汽車周一復牌 中東紐頓提出暫緩5億美元戰略投資、4億人幣過渡資金或受影響

近期中國恒大 （03333） 爆發一連串消息，境外債重組計劃受限，主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施等，事件也影響恒大汽車 （00708） 引入阿聯酋新能源車品牌紐頓集團（美：NWTN）作為戰略投資者的籌資計劃。恒大汽車 （00708） 發公告指，紐頓集團提出暫停履行股份認購協議，希望待恒大明確新債務重組方案，以及重新談判交易細節。恒大汽車周一復牌。

恒大汽車公告指，9月29日接獲紐頓集團函件，內容提及恒大汽車9月底停牌，連同近期中國恒大集團發生一系列的變化，紐頓集團認為恒大汽車具有重大不確定性，進而對股份認購協議等帶來重大的不確定性。

紐頓集團：恒大完成債務重組是認購恒大汽車新股重要先決條件

紐頓集團提及，根據股份認購協議，恒大集團完成債務重組是十分重要的交割先決條件，在此情況下，紐頓集團暫停履行股份認購協議中的相關義務。

恒大汽車此前宣布，計劃向紐頓集團發行61.77億股新股，每股作價0.6297元，涉資38.9億元，同時紐頓集團會向恒大汽車獲提供總金額6億人民幣的免息及有擔保過渡性資金。

紐頓冀恒大汽車明確重組方案 強調非終止認購新股

紐頓在最新函件提及，根據過渡期資金支持協議，由於目前股份認購協議的先 決條件無法獲得滿足，資金提供方（即紐頓）暫時無義務向資金接收方（即恒大汽車）支付第二筆及第三筆資金，意味紐頓或不會提供兩筆各涉2億元人民幣資金予恒大汽車。

紐頓提出希望恒大汽車回復明確：1）股份認購協議中，涉及的恒大集團債務重組方案需要進行重新調整，並有計劃推出新的重組方案；以及2）中國恒大集團、恒大汽車、債權人及相關方有意願在新的重組方案明確的前提下 ，重新談判認購交易方案。

紐頓一方確認今次並非要求終止股份認購協議，恒大汽車表示，有意願就所需的調整進行重新談判，會適時刊發進一步公告。

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記者：李哲毅