【無人書店】招聘困難缺人手　日醫院設無人書店繼續服務患者

疫後全球均有人手短缺現象，尤其日本少子化問題嚴重，企業後繼無人情況愈來愈常見。位於日本鳥取大學醫院內的Kanijiru書店，日前就因為招聘困難，改而引入無人值守的自助售賣系統，從而繼續服務醫院的患者。

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位於日本鳥取縣米子市西町鳥取大學醫院外樓一樓的Kanijiru書店，在10月初引進了無人作業系統「MUJIN書店」，當商店無人值守時，入口會被電子鎖上，顧客使用智能手機的LINE通訊應用程式，讀取門前招牌上的二維碼即可進入商店。購物時要在自助收銀台上使用電子貨幣或信用卡付款，離開商店時入口被鎖。不過在平日上午11點到下午3點的營業時間，仍會有書店工作人員值守。

約50平方米的店內陳列約5,000本圖書，除了醫療相關的新書外，也會有歷史漫畫和繪本等。由於引入無人值守系統，營業時間由原本是平日上午10點至下午6點，擴大到上午7點至晚上10點，包括週末和假日。除醫院患者或醫院工作人員外的一般顧客，也可以在外樓入口開放期間使用該設施。

該書店在兩年前開始營運，上代店長退休後一度出現後繼無人的危機。Kanijiru書店負責人田崎健太在參觀了東京一家試行的無人書店後，見到該店從顧客入店到消費的流程都很流暢，認為有助緩解勞動力短缺問題，因此決定引入該系統。他表示：「人力資源嚴重短缺問題困擾書店行業，新系統有助實現更靈活的商店管理和工作方式。」



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責任編輯：李智賢

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