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以色列反對黨促驅逐極右勢力 願與內塔尼亞胡組緊急政府

環球政治 18:55 2023/10/08

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）突襲以色列，以色列反對黨表明，願意與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）籌組緊急政府，但要求對方驅逐極右翼勢力。

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內塔尼亞胡上周六（7日）與未來黨領袖拉皮德（Yair Lapid）、反對派中間陣營「藍白黨」領袖甘茨（Benny Gantz），商討籌組緊急政府的問題。

「藍白黨」發聲明，指甘茨正考慮在戰爭期間加入緊急政府。據悉，甘茨向內塔尼亞胡表明，無論緊急政府作任何決定，都會全力支持現任政府負責任和堅定的安全行動。

拉皮德稱以色列正陷入戰爭，預計持續時間不短，也不會輕易完結。他指這場戰爭具有多年來未出現的戰略後果，或演變成一場多線戰爭。

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他表明願意擱置分歧，與內塔尼亞胡組建一個精簡和專業的緊急政府。但他指現任內閣的組成極端且功能失調，不可能應對戰爭，變相要求內塔尼亞胡剔除極右翼勢力。

有指拉皮德最憂慮極右翼國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）和財長Bezalel Smotrich。兩人都曾發表針對巴勒斯坦人的煽動性言論和政策建議，後者更擔任國防部第二任獨立部長，拉皮德擔心兩人應對戰爭的能力。

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責任編輯：鄭錦玲

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