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【小犬襲港】秋季家居博覽2023因颱風提前結束　首兩天入場人次較去年升近2成

商業 18:10 2023/10/08

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原定10月6日至8日舉行的家居博覽「秋季家居博覽2023」，因受8號烈風或暴風信號影響於10月8日提早結束。主辦單位展覽集團有限公司表示，為參觀者及展商的安全考慮，不得不將展期縮短。但只有兩天的展期無礙展商生意大收旺場，市民消費意欲強勁，兩日的入場人次亦較去年同期增長接近2成，成績令人鼓舞。

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展覽集團有限公司主席王學譜表示：「我們始終以參觀者及展商的安全為首要考慮，所以決定將展期縮短。然而首兩日展期的入場人數超乎預期，市民對裝修、傢俬傢具的需求熾熱，展商反映『做都做唔切』，成績令人鼓舞。我們期待來年香港家居博覽及秋季家居博覽捲土重來，為市民網羅最新、最獨特的裝修及入伙產品及服務，打造專屬理想安樂窩。」 

王學譜補充指，今年第四季將有至少8個新盤入伙，涉及逾3,000伙，加上秋冬本來就是裝修、入伙旺季。為回應市場的剛性需求，展覽集團去年首設「秋季家居博覽」，錄得13萬人次入場。今年展會配合政府夜經濟措施，開放時間將延至晚上9時。他續指「秋季家居博覽2023」希望方便消費者與品牌及有關專家學者對接，一次性網羅最新、最獨特的裝修及入伙產品及服務，打造專屬理想安樂窩。

香港家居博覽至今已舉辦超過10年，累計入場人士超過100萬人次，協助準業主、新居入伙人士於會場找到包括傢俬傢具、裝修產品及服務，現已成為裝修、家品業界的盛事。

【展覽之都】斥資千萬送酒店現金吸引海外買家　展覽商冀政府加強支援

責任編輯：李智賢

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