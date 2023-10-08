【抽獎活動】大新信用卡加推「秒速狂熱大抽獎」有機會贏取Nintendo Switch

大新銀行有限公司宣佈於10月加推「秒速狂熱大抽獎」第二階段遊戲，客戶可賺額外高達 5 個電子代幣，賺取每個電子代幣的最低簽賬金額更下調至只需 400 元。

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由即日起至10月31日，憑大新信用卡於本地或海外作零售或網上單一簽賬滿 400 港 元或以上，即可賺取 1 個電子代幣參與遊戲，簽賬期內最多可額外賺 5 個電子代幣。客戶登入流動理財 憑電子代幣參加遊戲，成功完成任務後，即可參與大抽獎，即時贏取高達 500 港元超市現金券。逢星期 五會繼續加設「快閃星期五」，特別獎賞包括 Nintendo Switch、USATISFY 家用 DLP 口袋迷你投影機、 Sony WF-SP800N 耳機等人氣獎賞。

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撰文：鄭日棱