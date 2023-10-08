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【抽獎活動】大新信用卡加推「秒速狂熱大抽獎」有機會贏取Nintendo Switch

理財智慧 15:46 2023/10/08

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大新銀行有限公司宣佈於10月加推「秒速狂熱大抽獎」第二階段遊戲，客戶可賺額外高達 5 個電子代幣，賺取每個電子代幣的最低簽賬金額更下調至只需 400 元。

【香港夜繽紛】星光大道與K11 MUSEA合辦文化海濱夜市 料中秋國慶黃金周銷售和人流升2-3成【下一頁

【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

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【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

由即日起至10月31日，憑大新信用卡於本地或海外作零售或網上單一簽賬滿 400 港 元或以上，即可賺取 1 個電子代幣參與遊戲，簽賬期內最多可額外賺 5 個電子代幣。客戶登入流動理財 憑電子代幣參加遊戲，成功完成任務後，即可參與大抽獎，即時贏取高達 500 港元超市現金券。逢星期 五會繼續加設「快閃星期五」，特別獎賞包括 Nintendo Switch、USATISFY 家用 DLP 口袋迷你投影機、 Sony WF-SP800N 耳機等人氣獎賞。

【商場活動】户外恐龍公園10月1日登陸新城市廣場 開幕消費優惠送電子禮卷【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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