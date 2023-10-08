哈馬斯挾持多名以色列人質 中以混血女學生哭求「不要殺我」

巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）空襲以色列，並攻入以色列境內挾持大量以色列平民和士兵作人質，料用作籌碼與以方商討交換人質。網上流傳影片顯示，一名於音樂節被擄的中以混血女學生哭著哀求哈馬斯武裝分子不要殺她。

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以色列軍方證實，加沙走廊有大量以色列平民和士兵被哈馬斯扣作人質。以軍發言人康里屈斯（Jonathan Conricus）指，被擄人質包括老弱婦孺，部分人料已身亡。

網上流傳影片顯示，一名以色列25歲女大學生參加音樂節時，遭哈馬斯武裝分子擄走。女子被帶上摩托車，高聲尖叫請求武裝分子不要殺她。

而女學生的男友則在附近被另外兩名武裝分子制服，只能看著女學生被捉走，而兩人目前仍下落不明。

以色列駐華大使館於微博發文，證實被擄女學生名為Noa，是一名在北京出生的中國與以色列混血兒，在加沙參加和平音樂節時遭人擄走。

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哈馬斯聲稱總共擄走的以色列人數量遠多於數十人。其中哈馬斯分支卡薩姆旅上周六（7日）抓獲數十名人質，形容此為哈馬斯向巴勒斯坦被囚者和人民帶來的好消息，似乎暗示要利用擄走的人質與以方交換。

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責任編輯：鄭錦玲