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【以巴衝突】以色列還擊哈馬斯空襲　地緣政治風險升溫或促黃金、美元等避險資產需求

股市 17:57 2023/10/08

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【以巴衝突】以色列還擊哈馬斯空襲　地緣政治風險升溫或促黃金、美元需求

以巴再度爆發嚴重武裝衝突，繼巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）上周六（7日）突襲以色列，以色列還擊空襲加沙地帶，地緣政治風險升溫，分析料事件或促使投資者轉向避險資產，包括黃金和美元等，並可能提振對已被大舉拋售的美國國債的需求。

券商Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，只要出現國際動盪，美元就會走強，又稱黃金是有效抵禦國際動盪的對沖工具，「這是人們在投資組合中需要黃金的一個很好的例子」。

近周市場陸續反映美國息率將在更長時間保持較高水平的預期，債息走高，美元連續上漲，股市第三季大幅下跌。

油價影響有待商榷

資管公司Annex Wealth Management首席經濟學家Brian Jacobsen指出，今次以巴衝突是否一個巨大的市場時刻，取決於事件持續多久，以及其他國家是否被捲入衝突。

對於衝突對油價影響，Jacobsen認為，儘管伊朗此前一直在提高產量，但質疑會對油價產生多大影響。Jacobsen稱，伊朗石油產量一直在增加，但他們在幕後與美國取得的任何進展，都將因伊朗慶祝哈馬斯的行動而受到嚴重影響。他補充，潛在產量損失很重要，但不會是驚天動地的，最關鍵的是看看沙地阿拉伯如何反應，此前華盛頓一直試圖達成一項使以色列和沙地阿拉伯關係正常化的協議。

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編輯：李哲毅

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