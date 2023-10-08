▲ 【香港經濟】陳茂波：香港股樓都受多個因素影響 將參考市場及政策制訂時的環境務實處理

近日要求政府減辣及減印花稅的聲音不絕於耳，財政司司長陳茂波今早出席電台訪問時表示，樓市及股市都有周期，目前樓市水平與去年年底相若，而不論是樓市或股市都受多個因素影響，當中市場因素佔比大，政府會參考市場及政策制訂時的環境，務實考慮處理。

陳茂波又指，今年赤字或較早前預算案陳述的大，但強調本港中長期財政及經濟非常穩健，要量入為出，審慎理財，但政府未來會繼續舉辦大型活動，如下月舉行的「國際金融領袖投資峰會」，便有多達300名來自全球頂尖金融機構的負責人出席，包括超過90位集團董事長或行政總裁，規模將去年更大。

JPEX事件凸顯虛擬資產要有合適監管

對於虛擬資產交易平台JPEX事件，陳茂波指，事件凸顯虛擬資產在發展中要有合適的監管，呼籲公眾進行投資或買賣時要對產品和服務有所了解，要知道涉及平台有無牌照，若有關方面聲稱回報很高就要打醒精神，證監會接下來除會審批牌照，亦會在投資者教育工作上多做工夫。

另外，陳茂波表示，目前已有30間重點企業落戶或即將落戶來港，或在港擴充業務，政府會考慮提供稅務及共同投資等政策支持方面。政府正在籌劃北部都會區，在新田會有一些土地，視乎相關企業的投資規模及技術規模有多大，會考慮提供稅務優惠或共同投資。

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編輯：陳韻妍