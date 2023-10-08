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【內房危機】據報投資者未如期收到碧桂園一美元債票息

股市 17:27 2023/10/08

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【內房危機】據報投資者未如期收到碧桂園一美元債票息

陷入流動性危機的碧桂園 （02007） 據報未有如期付境外美元債利息。有內媒引述投資者稱，仍未收到碧桂園2024年到期、票面息率8厘的美元債的票息，而該債券當前餘額為9.65億美元，每年3月27日、9月27日付息 ，此次應支付利息約3,860萬美元，而該債券仍處於30日的支付寬限期。

今年9月，碧桂園曾在寬限期內支付兩筆美元債票息，據報集團在9月5日已經支付應該於8月7日支付的兩筆美元債的票息。 兩筆債券的利息均有30天的支付寬限期。

截至目前，碧桂園未對境外債券的處理作出任何公開回應，有內媒不完全統計，2023年和2024年碧桂園到期的境外債券共7只，餘額包括30億港元、29.744億泰銖和15.5億美元 。

9月底碧桂園境內債展期告一段落，9隻尋求展期的境內債券均已通過投票。 碧桂園給出的9隻債券的展期方案大致相同，均是展期三年，發行人提供增信措施。

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編輯：李哲毅

港股 碧桂園（02007）
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