【十一黃金周】黃金周約110萬人次內地旅客訪港 約為17年至18年7成

一連八日國慶黃金周昨日結束，入境事務處錄得共約110萬內地旅客人次經各海陸空管制站訪港。政府表示，數字符合假期前估計的約100萬人次，各方面接待旅客工作暢順。

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上月29日至本月6日國慶黃金周期間，平均每日內地旅客入境人次約14萬，較五一黃金周高約一成。與疫前比較，約為2017年至2019年國慶黃金周的約85%，或2017年至2018年的70%。內地旅客入境最高峰日子為國慶日當日，有約18萬人次訪港。平均最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍，其次為落馬洲支線。

大型活動方面，在維多利亞公園舉辦的中秋綵燈會吸引約20萬人次，大坑舞火龍吸引約48,000人次，而國慶煙花匯演則有約43萬人次欣賞。政府指出，主要旅遊景點人流非常暢旺，個別景點的旅客到訪人數接近甚至超出疫情前的水平。

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另外，根據旅遊發展局統計資料顯示，酒店整體入住率達90%。訪港內地旅客當中，約45%為過夜旅客，與2017年至2018年的十一黃金周假期相若。旅客對餐飲、購物和觀光體驗的滿意程度達90%以上。

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撰文：鄭日棱