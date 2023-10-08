黎巴嫩捲以巴戰爭 真主黨炮擊以色列遭還擊

以色列遭巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）空襲，與哈馬斯同由伊朗資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）發聲明，指有份向以色列境內發射火箭炮，以方以炮擊作回應。

塔利班發聲明 未提擬援哈馬斯解放耶路撒冷 【下一頁】

真主黨現時控制黎巴嫩南部，其擁有的火箭炮數量比哈馬斯更多且更先進，能精準擊中以色列的任何地區。

真主黨承認已向Shebaa Farm三個以色列軍事陣地，發射制導火箭彈和大炮，以聲援巴勒斯坦人民。

以色列媒體引述社交平台的影片顯示，其中一枚迫擊炮擊中邊境以色列軍事基地。

以色列國防軍未有人員傷亡報告，表示已發射炮火還擊，並用無人機襲擊該地區的真主黨基礎設施。有指黎巴嫩南部的Kafar Shuba附近遭受以軍炮擊。

以色列國防軍表示，以色列國防軍一直在針對遇襲可能性採取準備措施，並將繼續在所有地區和任何必要時間展開行動，以確保以色列平民安全。

真主黨上周六（7日）表示，該組織將巴勒斯坦對以色列的襲擊，視為對以色列持續佔領的果斷回應，並向那些尋求與以色列關係正常化的人發出訊息。

哈馬斯數千火箭炮齊發 破以色列鐵穹防禦系統 【下一頁】

另外，以色列遭哈馬斯空襲後死傷枕藉，以色列民眾紛紛湧往捐血站捐血，單計特拉維夫（Tel Aviv）其中一間醫院就有650人到場捐血。

以色列醫療機構紅大衛盾會（Magen David Adom）指，血庫暫時有足夠供應，呼籲民眾推遲至明日或本周稍後時間再捐血。

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責任編輯：鄭錦玲