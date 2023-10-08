  • 24°C
香港時間 : 20231009日 (週一) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黎巴嫩捲以巴戰爭 真主黨炮擊以色列遭還擊

環球政治 16:55 2023/10/08

分享：

分享：

以色列遭巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）空襲，與哈馬斯同由伊朗資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）發聲明，指有份向以色列境內發射火箭炮，以方以炮擊作回應。

塔利班發聲明 未提擬援哈馬斯解放耶路撒冷 【下一頁】

真主黨現時控制黎巴嫩南部，其擁有的火箭炮數量比哈馬斯更多且更先進，能精準擊中以色列的任何地區。

真主黨承認已向Shebaa Farm三個以色列軍事陣地，發射制導火箭彈和大炮，以聲援巴勒斯坦人民。

以色列媒體引述社交平台的影片顯示，其中一枚迫擊炮擊中邊境以色列軍事基地。

以色列國防軍未有人員傷亡報告，表示已發射炮火還擊，並用無人機襲擊該地區的真主黨基礎設施。有指黎巴嫩南部的Kafar Shuba附近遭受以軍炮擊。

以色列國防軍表示，以色列國防軍一直在針對遇襲可能性採取準備措施，並將繼續在所有地區和任何必要時間展開行動，以確保以色列平民安全。

真主黨上周六（7日）表示，該組織將巴勒斯坦對以色列的襲擊，視為對以色列持續佔領的果斷回應，並向那些尋求與以色列關係正常化的人發出訊息。

哈馬斯數千火箭炮齊發 破以色列鐵穹防禦系統 【下一頁】

另外，以色列遭哈馬斯空襲後死傷枕藉，以色列民眾紛紛湧往捐血站捐血，單計特拉維夫（Tel Aviv）其中一間醫院就有650人到場捐血。

以色列醫療機構紅大衛盾會（Magen David Adom）指，血庫暫時有足夠供應，呼籲民眾推遲至明日或本周稍後時間再捐血。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

塔利班發聲明 未提擬援哈馬斯解放耶路撒冷
2023/10/08
塔利班發聲明 未提擬援哈馬斯解放耶路撒冷
哈馬斯數千火箭炮齊發 破以色列鐵穹防禦系統
2023/10/08
哈馬斯數千火箭炮齊發 破以色列鐵穹防禦系統
以色列宣布進入戰爭狀態 遭哈馬斯空襲並攻入南部
2023/10/07
以色列宣布進入戰爭狀態 遭哈馬斯空襲並攻入南部
特朗普支持保守派候選人 角逐眾議院議長
2023/10/06
特朗普支持保守派候選人 角逐眾議院議長
【俄烏戰爭】澤連斯基籲歐洲續援助 俄恐5年內攻他國
2023/10/06
【俄烏戰爭】澤連斯基籲歐洲續援助 俄恐5年內攻他國

你可能感興趣

塔利班發聲明 未提擬援哈馬斯解放耶路撒冷
16:05 2023/10/08
塔利班發聲明 未提擬援哈馬斯解放耶路撒冷
哈馬斯數千火箭炮齊發 破以色列鐵穹防禦系統
15:09 2023/10/08
哈馬斯數千火箭炮齊發 破以色列鐵穹防禦系統
以色列宣布進入戰爭狀態 遭哈馬斯空襲並攻入南部
16:41 2023/10/07
以色列宣布進入戰爭狀態 遭哈馬斯空襲並攻入南部
地緣政治 軍事 以色列 黎巴嫩 巴勒斯坦 耶路撒冷

上一篇文章

哈馬斯挾持多名以色列人質 中以混血女學生哭求「不要殺我」

下一篇文章

塔利班發聲明 未提擬援哈馬斯解放耶路撒冷

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款