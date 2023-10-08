塔利班發聲明 未提擬援哈馬斯解放耶路撒冷

巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）上周六（7日）向以色列發動空襲，網傳阿富汗塔利班政府已要求伊朗、伊拉克和約旦借道，要進入以色列支援哈馬斯及解放耶路撒冷。但外媒引述塔利班外交部所發聲明，並未提及有上述舉動。

哈馬斯數千火箭炮齊發 破以色列鐵穹防禦系統 【下一頁】

英媒引述網上廣泛流傳的聲明，聲稱塔利班外交部已要求中東各國政府允許塔利班通行。

白俄羅斯通訊社NEXTA於社交平台發文，指塔利班支持哈馬斯並揚言如果以色列鄰國的穆斯林國家給予通行權，塔利班將征服耶路撒冷。

以色列宣布進入戰爭狀態 遭哈馬斯空襲並攻入南部 【下一頁】

不過巴基斯坦SAMAA電視台引述塔利班外交部聲明指，阿富汗一直密切關注最近加沙走廊發生的事件，並認為此為以色列猶太復國主義者侵犯被壓迫巴勒斯坦民族權利、一再侮辱和不尊重穆斯林聖地的結果。

塔利班外交部指，巴勒斯坦人民為土地和聖地自由，而作任何形式防禦和抵抗，都是他們的合法權利。

塔利班稱支持巴勒斯坦人民在歷史悠久的巴勒斯坦土地上，擁有永久國家的正當、歷史和合法權利，並呼籲伊斯蘭國家、伊斯蘭合作組織、在該地區有影響力的國家及國際社會，制止以色列佔領軍的暴力行為。

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責任編輯：鄭錦玲