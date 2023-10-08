【風暴消息】小犬今晚最接近本港 多項活動及公眾設施取消及關閉

天文台下午12時40分改發八號東北烈風或暴風信號。而根據天文台資料，颱風小犬會在今晚最接近本港，並在香港天文台以南約70公里左右掠過。天文台表示若小犬維持現時強度，其颶風區預料會在今晚頗為接近香港南面海域，該區風力可能會再進一步增強。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。因應小犬襲港， 本港多項活動及公眾設施取消及關閉。

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城巴方面，除B3X、 B7 (只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及 S1號線提供有限度服務外，城巴所有日間路線於下午2時40分起陸續暫停服務。而九巴及龍運巴士方面則表示，路線B1、B9，龍運路線S1、S64、S64P和S64X將會維持有限度服務，而其他路線則同樣暫停服務。港珠澳大橋方面，港珠澳大橋主橋將於今日下午2時半起臨時封閉，解封時間另行公告。

而在海運方面，海事處宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經發出，在上環的港澳客運碼頭已暫時關閉。另外，新渡輪離島線及港內線下午2時後陸續暫停服務，橫水渡線於中午12時15分後暫停服務。

因應八號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，社署方面亦宣布通常於星期日及公眾假期運作的社署轄下福利服務單位、提供課餘託管服務的中心及長者服務中心，已經停止開放。

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而香港濕地公園同樣暫停開放，公園票務處亦會由上午11時40分起停止售票。所有訪客包括車輛，須於八號熱帶氣旋警告信號生效前離開公園。 公園會在八號熱帶氣旋警告信號除下後兩個小時重新開放。若八號或以上熱帶氣旋警告信號於下午2時仍然生效，公園今日將不會開放。已經預繳今日門票的人士或團體，可聯絡公園票務處安排退款或更改參觀日期。

另外在維港兩岸方面，政府亦宣布今晚上演的「幻彩詠香江」將會取消。

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撰文：鄭日棱