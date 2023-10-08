哈馬斯數千火箭炮齊發 破以色列鐵穹防禦系統

巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）上周六（7日）連續發射多枚火箭炮向以色列發動空襲，以色列斥資 10億美元（約78億港元）打造的鐵穹防禦系統被指失效，外媒更引述專家狠批以色列的情報行動失敗。

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以色列的鐵穹防禦系統屬地對空短程防空系統，用於打擊短程火箭、迫擊炮、炮彈和無人機，攔截率高達90%。

但今次哈馬斯宣布行動後的短短20分鐘內，就從其控制的加沙地帶向以色列發射超過5,000枚火箭炮，超出鐵穹的承受能力。

有指哈馬斯多年來一直試圖尋找鐵穹系統的弱點，透過短時間內發射多枚火箭壓倒系統，使鐵穹系統難以攔截所有目標。

英媒更引述國際關係教授、英國皇家國際關係研究院（Chatham House）副研究員梅克爾堡（Yossi Mekelberg)指，哈馬斯輕鬆進入以色列城鎮及村莊，反映以色列的情報和行動完全失敗。

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法國智庫Fondation Jean-Jaurès北非和中東觀察站聯合主任哈勒法（David Khalfa）則表示，哈馬斯利用以色列近期政治動盪的弱點，該國情報機構注意力或暫時由加沙轉移至國內事務。

他形容此為以色列情報部門一次重大失敗，甚至可以與1973年發生的贖罪日戰爭相提並論。

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責任編輯：鄭錦玲