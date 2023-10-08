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【隧道加價】大欖隧道即日起再加價 私家車及的士加3元 電單車加2元

理財智慧 14:54 2023/10/08

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三號幹線（郊野公園段）有限公司早前宣布，為確保大欖隧道穩健營運，大欖隧道將於今日（10月8日）起加價，平均加價7%，私家車則加價約5.4%。新收費下，私家車及的士隧道收費加3元至58元；電單車加2元至28元；小巴則加9元至126元。

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另外，輕型貨車收費由59元加至64元、單層巴士收費由167元加至180元、雙層巴士收費由197元加至213元。由於今次隧道專營公司是調整優惠收費而非法定收費，因此毋須取得政府批准。 

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撰文：鄭日棱

 

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