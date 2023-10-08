【風暴消息】天文台掛8號風球 港鐵、輕鐵和高鐵將維持正常服務（不斷更新）

八號烈風或暴風信號現正生效，港鐵表示列車、輕鐵和高鐵將維持正常服務（詳見如下）。而港鐵巴士會於八號信號發出三小時後暫停服務。風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作出調整。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路服務將會在未能預先通知的情況下暫停。

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港鐵現時服務安排如下：

荃灣綫 10分鐘一班

觀塘綫 10分鐘一班

港島綫 10分鐘一班

南港島綫 10分鐘一班

將軍澳綫

北角站 - 寶琳站 10分鐘一班

調景嶺站 - 康城站 10分鐘一班

東涌綫 10分鐘一班

迪士尼綫 20分鐘一班

機場快綫 10分鐘一班

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東鐵綫

金鐘站 - 羅湖站 : 10分鐘一班

金鐘站 - 落馬洲站 : 20分鐘一班

屯馬綫 10分鐘一班

輕鐵 6-19分鐘一班

港鐵巴士 暫停服務

高速鐵路 維持正常

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撰文：鄭日棱