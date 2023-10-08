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【風暴消息】天文台掛8號風球 港鐵、輕鐵和高鐵將維持正常服務（不斷更新）

理財智慧 14:51 2023/10/08

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八號烈風或暴風信號現正生效，港鐵表示列車、輕鐵和高鐵將維持正常服務（詳見如下）。而港鐵巴士會於八號信號發出三小時後暫停服務。風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作出調整。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路服務將會在未能預先通知的情況下暫停。

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港鐵現時服務安排如下：

荃灣綫    10分鐘一班
觀塘綫    10分鐘一班
港島綫    10分鐘一班
南港島綫    10分鐘一班

將軍澳綫    
北角站 - 寶琳站   10分鐘一班
調景嶺站 - 康城站   10分鐘一班

東涌綫    10分鐘一班
迪士尼綫    20分鐘一班
機場快綫    10分鐘一班

【商場活動】户外恐龍公園10月1日登陸新城市廣場 開幕消費優惠送電子禮卷【下一頁

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東鐵綫    
金鐘站 - 羅湖站 : 10分鐘一班
金鐘站 - 落馬洲站 : 20分鐘一班

屯馬綫    10分鐘一班
輕鐵      6-19分鐘一班
港鐵巴士    暫停服務
高速鐵路   維持正常

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

青姐話
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撰文：鄭日棱

 

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