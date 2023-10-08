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【打風改機票｜小犬】國泰航空：航班運作正常　今明航班可免手續費重新訂位、更改航點

Hot Talk 13:12 2023/10/08

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【打風改機票｜小犬】國泰航空：航班運作正常　今明航班可免手續費重新訂位、更改航點

天文台於周日（8日）改掛8號風球，國泰航空 （00293） 表示，由於颱風小犬，公司已豁免所有機票的重新訂位、更改航點的手續費用，以便乘客能更新安排行程。 國泰航空於早上10時35分時稱，國泰目前所有來往香港的航班運作正常，呼籲乘客在出發前在國泰網站上查閱最新的航班狀況。

國泰航空提醒，為盡量減少颱風對乘客行程的影響，乘客請確保預留充裕時間抵達香港國際機場。

國泰航空颱風小犬的彈性機票安排

豁免所有機票的重新訂位、更改航點的手續費用
目的地往返香港 （HKG） 的航班
出票日期2023年10月08日或之前
原定旅遊日期2023年10月07日 至 10月09日
更改機票截止日期必須在2023年10月09日前更改機票
旅程完成日期2023年10月31日
其他條款
  • 必須為預訂國泰航空航班的機票
  • 更新後的旅遊日期會受航班座位供應情況而定
  • 不適用於已全額或部分退款的機票
  • 票價／稅項差額或會適用

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