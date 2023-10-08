【以巴衝突】港府向以色列發出紅色外遊警示　國泰航空：取消10.10往返香港與特拉維夫航班（第二版）

▲ 【以巴衝突】港府向以色列發出紅色外遊警示 國泰航空：取消10.10往返香港與特拉維夫航班

以色列和巴勒斯坦再起衝突，哈馬斯（Hamas）發射火箭炮突襲以色列，並派武裝分子攻入以色列南部，以色列政府宣布進入戰爭狀態。香港特區政府於周日（8日）晚上，提升以色列的外遊警示級別至紅色。有經營來往香港和以色列特拉維夫客運航班的國泰航空繼而宣布，取消星期二（10月10日）由香港飛往特拉維夫的CX675國泰航班，以及由特拉維夫飛往香港的CX676國泰航班。

國泰航空表示，將通知已預訂該兩班航班的受影響乘客，並提供替代方案及協助。

至於原定於10月12日營運下一班特拉維夫航班，國泰航空預告，於10月10日或之前提供有關航班的進一步資訊。

國泰提供免手續費更改以色列航程

國泰在政府發出紅色警示前，周日早上曾稱特拉維夫航班運作正常，但隨著情況可能會變化，國泰航空呼籲乘客出發前在國泰網站查閱最新的航班資訊和其他公告。如乘客希望改變旅遊計劃，國泰的機票豁免措施將為乘客提供靈活的選擇。

國泰航空指，出票日期在2023年10月07日或之前，而原定旅遊日期為10月07日至10月10日，可在10月10日或之前免手續費退款、重新訂位及更改航點，而更新後的旅遊日期須為2023年11月30日或之前。

國泰現每周營運三班往返特拉維夫航班

據機管局網站，國泰航空CX675出往特拉維夫航班於周日（8日）凌晨1時50分啟航，而今晚凌晨（10月9日約0時23分）將有從特拉維夫出發的CX676航班抵港。

國泰原先每周二、四、日凌晨都有航班從香港出發出往特拉維夫。

（第二版更新港府發出紅色警示、國泰宣布10月10日暫停航班）

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編輯：麥德銘