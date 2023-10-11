▲ 【以巴衝突】國泰航空：取消10月29日或之前返香港至特拉維夫的所有航班 強烈建議旅客全額退款（第三版）

以色列和巴勒斯坦再起衝突，香港特區政府於周日（8日）晚上，提升以色列的外遊警示級別至紅色。有經營來往香港和以色列特拉維夫客運航班的國泰航空 （00293） 宣布，因應以色列局勢發展，國泰航空 （0293） 即日起至2023年10月29日（包括當日）取消所有往返香港及特拉維夫的所有航班。

國泰提供免手續費更改以色列航程

國泰航空指，出票日期在2023年10月10日或之前，而原定旅遊日期為10月10至10月31日，可在10月31日或之前免手續費退款、重新訂位及更改航點，而更新後的旅遊日期須為2024年3月31日或之前。

國泰航空又指，由於現時能為受影響乘客重新預訂其他往返以色列的航班選擇非常有限，國泰強烈建議尚未啟程的乘客，接受全額退款的選項。

若乘客已啟程，惟仍未收到國泰航空的通知，可透過國泰網頁的自助訂位管理服務查閱其航班的最新狀況。乘客如需協助，可透過WhatsApp（+852 2747 2747）或致電+972 3 798 7676、+44 20 7660 8992（英文），+852 2747 3333（中文）， 與客戶服務團隊聯絡。

國泰原先每周營運三班往返特拉維夫航班

國泰繼周日取消星期二（10月10日）由香港飛往特拉維夫的CX675國泰航班，以及由特拉維夫飛往香港的CX676國泰航班。周一再取消原訂周四（10月12日）的往返特拉維夫航班同樣取消。

據機管局網站，國泰航空CX675出往特拉維夫航班於周日（8日）凌晨1時50分啟航，而星期一凌晨（10月9日約0時23分）有從特拉維夫出發的CX676航班抵港。國泰原先每周二、四、日凌晨都有航班從香港出發出往特拉維夫。

（第三版更新取消多家航班，第二版更新港府發出紅色警示、國泰宣布10月10日暫停航班）

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編輯：麥德銘