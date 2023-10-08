▲ 【以巴衝突】國泰航空：來往香港與以色列特拉維夫航班暫運作正常 今後3日機票可免費更改

以色列和巴勒斯坦再起衝突，哈馬斯（Hamas）發射火箭炮突襲以色列，並派武裝分子攻入以色列南部，以色列政府宣布進入戰爭狀態。有經營來往香港和以色列特拉維夫客運航班的國泰航空周日（8日）表示，特拉維夫航班運作正常，但隨著情況可能會變化，國泰航空呼籲乘客出發前在國泰網站查閱最新的航班資訊和其他公告。如乘客希望改變旅遊計劃，國泰的機票豁免措施將為乘客提供靈活的選擇。

國泰航空指，出票日期在2023年10月07日或之前，而原定旅遊日期為10月07日至10月10日，可在10月10日或之前免手續費退款、重新訂位及更改航點，而更新後的旅遊日期須為2023年11月30日或之前。

國泰現每周營運三班往返特拉維夫航班

國泰航空補充，正密切關注特拉維夫地區的最新發展，保障乘客和機組人員的安全是其首要任務。據悉，國泰已安排機組員工留在酒店，也盡可能縮短留於當地時間。

據機管局網站，國泰航空CX675出往特拉維夫航班於周日（8日）凌晨1時50分啟航，而今晚凌晨（10月9日約0時23分）將有從特拉維夫出發的CX676航班抵港。

國泰目前每周二、四、日凌晨都有航班從香港出發出往特拉維夫。

相關文章：

以色列宣布進入戰爭狀態 遭哈馬斯空襲並攻入南部

編輯：麥德銘