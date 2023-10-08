  • 25°C
香港時間 : 20231008日 (週日) 14:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【以巴衝突】國泰航空：來往香港與以色列特拉維夫航班暫運作正常　今後3日機票可免費更改

Hot Talk 12:16 2023/10/08

分享：

分享：

【以巴衝突】國泰航空：來往香港與以色列特拉維夫航班暫運作正常　今後3日機票可免費更改

以色列和巴勒斯坦再起衝突，哈馬斯（Hamas）發射火箭炮突襲以色列，並派武裝分子攻入以色列南部，以色列政府宣布進入戰爭狀態。有經營來往香港和以色列特拉維夫客運航班的國泰航空周日（8日）表示，特拉維夫航班運作正常，但隨著情況可能會變化，國泰航空呼籲乘客出發前在國泰網站查閱最新的航班資訊和其他公告。如乘客希望改變旅遊計劃，國泰的機票豁免措施將為乘客提供靈活的選擇

國泰航空指，出票日期在2023年10月07日或之前，而原定旅遊日期為10月07日至10月10日，可在10月10日或之前免手續費退款、重新訂位及更改航點，而更新後的旅遊日期須為2023年11月30日或之前。

國泰現每周營運三班往返特拉維夫航班

國泰航空補充，正密切關注特拉維夫地區的最新發展，保障乘客和機組人員的安全是其首要任務。據悉，國泰已安排機組員工留在酒店，也盡可能縮短留於當地時間。

據機管局網站，國泰航空CX675出往特拉維夫航班於周日（8日）凌晨1時50分啟航，而今晚凌晨（10月9日約0時23分）將有從特拉維夫出發的CX676航班抵港。

國泰目前每周二、四、日凌晨都有航班從香港出發出往特拉維夫。

相關文章：

以色列宣布進入戰爭狀態 遭哈馬斯空襲並攻入南部

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
航空 機票 戰爭 以色列 巴勒斯坦 機場管理局 國泰航空
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【打風消息｜小犬】天文台掛8號風球、晚上風力或增強　九巴城巴3點前收車、港鐵維持正常（不斷更新）

下一篇文章

【打風消息】若颱風小犬壟港期間滲水浸壞地板、牆身或傢俬電器　究竟是否受保？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款