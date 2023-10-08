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【打風消息】若颱風小犬襲港期間滲水浸壞地板、牆身或傢俬電器　究竟是否受保？

Hot Talk 10:55 2023/10/08

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【打風消息】若颱風小犬壟港期間滲水浸壞地板、牆身或傢俬電器　究竟是否受保？

颱風小犬在今日稍將後於本港以南約100公里內以颱風強度掠過，若在颱風及暴雨下，若滲水浸壞木地板或牆身，甚至傢俬電器，究竟是否在保險賠償範圍？OneDegree副行政總裁周美華表示，保障範圍視乎個別保險公司的保單條款，而一般而言，需要視乎地板、牆身屬於原裝或住客自行裝修，若前者便屬於火險保障範圍，後者則是家居保險中家居財物損失的保障範圍，家居財物損失的保障範圍會因不同保險公司而略有差別，建議市民應留意保單條款中的家居財物的定義及不保事項的詳情。

周美華指，如打風導致牆身滲水，牆紙脫落，火險一般會保障牆身滲水的部份，但牆紙則不在保障範圍，而屬家居保險，至於該份家居保險是否保障牆紙，則須視乎保單條款。若颱風或暴雨導致渠道阻塞而水浸入屋，一般家居保險不會保障通渠造成的開支，只會保障因水浸造成的家居財物損失。

窗戶玻璃是否受保視乎窗戶玻璃類型

火險保障範圍一般包括原有裝修賠償，例如牆身及地板等，但切記窗戶玻璃是否受保，則要視乎窗戶玻璃類型。至於新樓的火險，則要視乎大廈是否有「統保」，即由整幢物業業主集體攤分的火險，保費會在管理費中扣除。如果沒有，則業主需要自行購買火險。值得注意的是，根據銀行公會條例，業主在買樓時不一定要跟按揭銀行或其推薦的保險公司購買火險，業主可以自行於市場上物色價格合理的火險。

若家居到受到山泥傾瀉直接衝擊，影響建築物結構，周美華稱，相對於賠償家居財物及清理費用的家居保險，火險的賠償責任可能更大。例如，若因豪雨令單位的原裝窗戶出現嚴重滲水，浸毀了原裝地板及按摩椅，家居保險會賠償按摩椅的重置成本，而火險則負責賠償原裝窗戶及原裝地板的更換費用。

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