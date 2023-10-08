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【可持續發展】煤氣引入太陽能和物聯網　擬明年智能調壓站增至200個、等於種250棵樹

股市 10:32 2023/10/08

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【可持續發展】煤氣引入太陽能和物聯網　擬明年智能調壓站增至200個、等於種250棵樹

煤氣公司 （00003） 於各區100個調壓站引入物聯網，升級為「智能調壓站」，並引入太陽能供電系統，為智能系統提供可再生電力。煤氣計劃明年將智能調壓站增加至200個，預計每年可減少使用超過6000度電，減少約3,100多公斤的碳排放，相等於種植約250棵樹木。

位於華富邨的煤氣調壓站，是煤氣公司首批一百個「智能調壓站」的其中之一，它頂部安裝了太陽能板，接駁儲能系統及各項智能監測裝置，包括調壓站門開關傳感器、氣體監測器、 壓力記錄儀、網絡攝影機及時間控制電磁閥等，全面提升調壓站的安全水平及監察效率，同時減少碳排放。

太陽能供電系統為煤氣調壓站內智能系統的監測設備提供電力。

維持燃氣供應穩定和提升安全最重要

負責「智能調壓站」項目的煤氣公司配氣操作部高級工程師趙蔚婷指，調壓站是燃氣輸送中不可或缺的設施，維持燃氣供應穩定和提升安全，是今次項目的重中之重。她表示，智能調壓站採用新型的窄帶物聯網 （NB-IoT）技術作為無線數據傳輸，具低功耗、低成本、可遠距離通訊的特點，毋需工作人員到現場檢查，並可24小時監察調壓站的運作情況。

太陽能供電系統方面，太陽能板可承受十號風球的風力，即使早前經歷了超強颱風蘇拉吹襲，也依然絲毫無損。由於每個煤氣調壓站接收陽光的方向都不同，需要逐個調壓站視察，仔細量度太陽能板安裝於甚麼位置，調校甚麼角度才接收到最多的陽光，轉化更多綠電。此外，供電系統採用閥控凝膠鉛酸電池，比傳統鉛酸電池更穩定、更安全，適合長時間充電。儲存的電量足夠支援各類監測設備一星期的運作。

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編輯：陳韻妍

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