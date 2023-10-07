【加密貨幣】研究機構ByteTree ：比特幣正處平靜牛市

投資研究公司ByteTree將比特幣的市場信號從中性上調為看漲，比特幣最近的走勢，在傳統金融市場的艱難時期，為股市和債券交易的混亂提供了避風港。

ByteTree的首席投資官Charlie Morris在報告中表示，比特幣期貨看起來不錯，特別是當你將它們與債券市場的危機比較時。比特幣是真正的避險資產，可以避開美國國債風險。

他指出，在債券孳息急升對市場造成破壞性影響的同時，比特幣正跑贏美國股市。當利率達到峰值，並且債券抛售結束時，比特幣將會起飛。

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Charlie Morris指出，在比特幣正處調整期，保持在25,000美元以上，該水平為2022年5月至2023年3月期間的橫行區。他說：如果能夠保持25,000美元水平，這是十分可能的，比特幣非常可能處於牛市，盡管是一個相對平靜的牛市。

根據外滙交易公司Oanda美洲區高級市場分析師Edward Moya的說法，即使比特幣無視債券孳息上升，它仍然被困在26,000美元至30,000美元區間內。

他補充：阻礙加密貨幣投資者變得更加樂觀的另一個原因是，債券市場抛售持續，這將使許多加密初創企業陷入困境。

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