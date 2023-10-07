【美國巨企】沃爾瑪：減肥藥使用增加 影響食物銷售

沃爾瑪（WMT）表示，使用糖尿病藥物Ozempic、Wegovy和其他食慾抑制藥物的人對食品購買需求產生影響。

沃爾瑪美國首席執行官John Furner表示：與整體人口變化相比，總體購物量有所減少，如食物購買量稍微減少。

、沃爾瑪正在研究使用匿名購物者族群數據的銷售模式變化，用以觀察使用藥物的人的購買變化，並將這些習慣與不使用這些藥物的類似人群進行比較。John Furner表示，現在對於丹麥諾和諾斯克製藥公司生產的食慾抑制藥物，以及類似藥物的影響還為時尚早，無法得出明確結論。

愈來愈多的企業正在討論，減重藥物使用增加，如何改變經濟和業務。早前，品客薯片和Cheez-Its餅乾製造商家樂氏（K）首席執行官表示，該公司正在研究這些藥物對飲食行為的潛在影響。

沃爾瑪通過其藥房銷售GLP-1類藥物，其中包括Ozempic。今年8月，該公司表示這些藥物為其帶來了收入增長。根據Trilliant Health的最新報告，這些藥物在2020年至2022年間在美國的銷售額增加了300％。

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沃爾瑪首席執行官Doug McMillon在與分析師的電話會議上表示：我們仍然預計，在後半年中，由於一些GLP-1類藥物的受歡迎程度，食品、消費品以及健康和健身將在總體中增長。”

同時，首席財務官David Rainey在當時表示，使用減重藥物的顧客，總體上更傾向於與我們購買更多，即使他們買的食物更少。

Tesla（TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）亦在X（前身為Twitter）這此表示驚奇， 認為美國人超重問題嚴重，相較之下，減肥藥的副作用較可接受。

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