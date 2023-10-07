【通脹問題】英國食品價格 兩年來首見回落

英國超市之間激烈競爭，導致食品價格首次在兩年多的時間內出現月度下降。英國零售聯合會（British Retail Consortium，BRC）表示，9月份的價格較上個月下降了0.1%。

據BRC表示，乳製品、人造黃油、魚類和蔬菜等常見的自有品牌產品的價格都有所下降。食品價格的按年仍上升，但有所放緩。BRC表示，截至9月份，食品價格同比上升了9.9%，較8月份的11.5%有所下降。

總體店鋪價格通脹（包括非食品項目）在上個月降至6.2%，為一年來的最低水平。BRC表示，校服和其他返校用品的價格下降幫助降低該項目。

通脹率下降並不意味價格正在下降，只是表示價格上漲速度放緩。BRC首席執行官Helen Dickinson表示，價格上漲預計在今年餘下時間繼續放緩。她補充說：然而，目前仍然存在許多風險，包括高利率、不斷攀升的油價、全球糖供應短缺，以及烏克蘭戰爭帶來的供應鏈中斷。

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BRC的研究結果與最近的官方通脹數據相一致，顯示食品價格的放緩是8月份通脹意外下降的原因。通脹率在截至8月份的一年內降至6.7%，得益於牛奶、乳酪和蔬菜價格的下降。

通脹放緩使得英倫銀行在上個月的會議上保持了英國的利率不變，維持在5.25厘，暫停英國連續14次的加息。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，預計通脹將繼續下降，但有愈來愈多的迹象顯示，更高的利率開始對經濟造成影響。

麵包店連鎖品牌Greggs表示，該公司在業務的各個方面都看到了通脹的放緩。該公司報告稱，在截至9月30日的13個星期內，銷售額同比去年同期增長了20.8%，而該公司首席執行官Roisin Currie表示，人們仍然在考慮如何獲得最佳價值。

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