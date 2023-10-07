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以色列宣布進入戰爭狀態 遭哈馬斯空襲並攻入南部

環球社會熱點 16:41 2023/10/07

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以色列和巴勒斯坦再起爭端，激進武裝組織哈馬斯（Hamas）發射火箭炮向以色列發動空襲，並派武裝分子攻入以色列南部。以色列政府宣布進入戰爭狀態，要求加沙走廊周邊地區居民留守家中。

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事發於當地上午7點（本港中午12點）左右，哈馬斯聲稱一共向以色列境內發射5,000枚火箭彈，於以色列各地觸發警報。

哈馬斯武裝分子也從地面發起攻勢，滲透到周邊的以色列城鎮和村莊。槍手據報在邊境城鎮Sderot開火，造成數名當地平民和士兵死亡。

外媒指醫護已證實有一名女性長者死亡，另有四人遭火箭炮擊中而死。以色列第12頻道（Channel 12）電視台報稱，以色列有280人受傷，其中30人傷勢嚴重。

哈馬斯駐加沙軍事指揮官Mohammad Deif發表聲明，宣布哈馬斯武裝分子的目標為解放耶路撒冷的阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque），更指此為哈馬斯針對以色列重新採取行動的首階段。

以色列第13頻道（Channel 13）電視台報稱，當地有7個社區正受哈馬斯控制包括Sderot、Nahal Oz、Kfar Haza、Magen、Sufa Beheri和加沙總司令部。

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以色列宣布進入戰爭狀態，軍方形容哈馬斯為恐怖分子，已從加沙地帶滲透到以色列境內，政府已要求加沙走廊周邊地區的居民留在家中。

軍方強調將保護以色列平民，並指哈馬斯將為其行動付出沉重代價。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將在未來數小時接見高級安全官員，並已動員預備役士兵為戰爭做準備。

 

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責任編輯：鄭錦玲

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