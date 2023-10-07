【中國經濟】內地黃金周電影票房降溫　法外貿：消費復甦或面臨更多挑戰

內地剛周五（6日）結束一連8日的中秋國慶黃金周長假期，官方數據顯示，國內旅客人數和旅遊收入等數字，已逐漸回復到2019年水平，惟內地電影市場卻在這個重要季節出現降溫，票房收入較2019年低近4成。專家指出，數字或反映內地部分消費領域的復甦，或面臨比預期更多的挑戰。

票務平台貓眼娛樂數據顯示，黃金周長假期間，中國票房為27億元人民幣（3.7億美元），即使今年假期長達8日，較2019年多了一天，但票房收入仍較2019年水平下降了39%。也遠低於主要電影制作公司中國電影股份有限公司的預期。

截至9月底，今年至今電影票銷售較疫情前水平低5%，但行業諮詢公司Artisan Gateway目前預測，全年數字將比2019年低14.5%。雖然暑期檔期的票房破紀錄後，但到黃金周假期表現就令人失望，突顯出消費前景並不夠穩固。

法外貿銀行指，票房放緩不一定是整體經濟的悲觀信號，但旅行和餐飲支出的增加意味著其他消費領域的復甦可能會放緩，並面臨比預期更多的挑戰。另外，雖然杭州舉行亞運會為國內旅遊提供額外提振，但同時控制其他領域開支，連內地經濟復甦面對不確定性。

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編輯：葉志偉





