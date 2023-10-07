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【美股焦點】可口可樂及麥當勞上周齊跌逾5%　減肥藥熱潮或拖累產品需求

股市 15:00 2023/10/07

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美國國債息率上周突然飆升，拖累美股下挫，道指周五反彈近300點，令全周僅微跌0.3%，但成分股中則有3隻股份全周跌幅超過5%，當中包括可口可樂（美：KO）及麥當勞（美：MCD）兩大龍頭食品飲料類股份。除了美債息急升，拖累這些傳統收息防守股表現外，市場指減肥藥熱潮也將導致產品需求放緩。

債息急升影響收息股表現

可口可樂周五低見51.55美元，創52周低，麥當勞同日亦低見245.73美元，為逾11個月以來低位。分析指，美國國債息率急升，令債券吸引力顯著提升，可能對股息導向型的股份不利，以派息穩定聞名的可口可樂及麥當勞正正因此受累。

此外，丹麥藥業龍頭諾和諾德（Novo Nordisk）生產的糖尿病藥Ozempic 和「減肥神藥」Wegovy，因成效顯著而大受歡迎，美國多間藥廠如禮來（美：LLY）等，近月亦埋首減肥藥研發，令市場開始關心藥物帶來的影響。

大摩料美國8%人口服用減肥藥

摩根士丹利預計，兩款減肥藥可能導致美國未來11年的卡路里消耗減少最多1.7%，屆時全美將有最多8%的人口服用減肥藥。

沃爾瑪行政總裁Doug McMillon早前提到，減肥藥的熱賣有利公司收入，但不利於高熱量快餐消費。預計食品等日常消耗品，以及受減肥藥風靡而帶動的保健產品，銷售額在下半年仍會有增長。公司美國首席執行官John Furner指，正在服藥的消費者確實購物稍微減少，購物數量略減，熱量消耗也有所減少。

健康意識的提高或促使消費者進行更健康的選擇，包括減少含糖飲料消費。 或導致可口可樂產品需求下降，因為產品通常與高糖含量有關，被視為導致體重增加增益和相關的健康問題。

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編輯：葉志偉

美股 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 可口可樂 禮來（美：LLY） 收息股 派息 麥當勞 道瓊斯工業平均指數
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