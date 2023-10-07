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【美國經濟】薩默斯：聯儲局加息效果未如理想　經濟硬著陸風險升溫

股市 14:00 2023/10/07

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美國近期公布的經濟數據普遍符合市場預期，當中9月非農新增職位遠高於預期，被市場認為是經濟有望軟著陸的證據之一。美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）非農人數是好消息，但同時表明聯儲局的加息效果不如以往般奏效，加劇了經濟硬著陸風險。

利率不再是引導經濟工具

他表示，美國經濟有如充滿電的電池般強勁，但隨著就業增長加速，經濟硬著陸的風險可能看起來更大一點。又認為利率已不再像過去一樣，是引導經濟的工
具，這意味著當通脹需要降溫時，利率將不得不比過去更為波動。

至於美國經濟可能對利率敏感度下降的原因，薩默斯指出，由於許多業主在前幾年鎖定了較低的抵押貸款利率，現在不太可能出售房產，減少了房屋庫存，並推高了房產價值，使人們感到更為富有，並有助於維持支出。

加息憧憬及供需失衡帶動國債息上升

談及近期美國國債息持續上升，薩默斯稱其約有一半是由於投資者意識到美國經濟成長勢頭強勁，保持經濟平衡或需要採取更多措施。他稱聯儲局基準利率所謂的中性水平如今正被上調。

此外，他坦言美債被拋售的另一個關鍵驅動因素是供需失衡。2023財年聯邦預算赤字料將成長約一倍，迫使美國財政部發行更多債券。又警告稱，鑑於當前債券市場的拋售，加上來自中國的風險以及包括私募股權在內的許多市場估值高企，現時出現金融風險的可能性，較以往為高，故央行官員盡快討論金融危機的應急措施。

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編輯：葉志偉

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