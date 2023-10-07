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【國情點睇】42家中企被美列入出口管制清單 中方：典型單邊霸凌行徑

股樓投資 13:57 2023/10/07

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據路透社報道，美國商務部將42家中國企業列入出口管制清單，指責這些企業「支持俄羅斯國防工業基礎」。另有7個實體也被美方列入出口管制清單，包括來自芬蘭、德國、印度、土耳其、阿聯酋和英國的實體。報道稱，美國供應商在向出口管制清單上的實體供應貨物時，須獲得美國政府的許可。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

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對於美國以涉俄因素等為由將中企列入出口管制「實體清單」，中方此前明確表明立場。中國商務部回應，美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，對中國企業肆意實施單邊制裁和「長臂管轄」，這是典型的經濟脅迫和單邊主義霸凌行徑，中方對此堅決反對。 美方應立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

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責任編輯：林衛

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