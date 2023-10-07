【英國王室】AI生成小王子公主成年照 夏洛特似足戴安娜

人工智能（AI）技術應用層面愈來愈廣泛，有網民就用AI工具模擬生成英國王室小王子公主的成年照。其中8歲的夏洛特公主（Princess Charlotte）獲讚似足嫲嫲已故戴安娜王妃（Princess Diana）。

【英國王室】夏洛特公主身價近360億 多得「凱特效應」 【下一頁】

一個名為60 Second Histories的帳戶於平台TikTok上載的AI合成照，為王儲威廉（Prince William）與王儲妃凱特（Princess Kate）所出的三名子女，包括10歲長子喬治（Prince George）、8歲的夏洛特和5歲的路易王子（Prince Louis）。

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AI模擬的其中一張照片中，夏洛特「長大」後穿著禮服，披著一頭金色波浪長髮配亮金色花卉頭飾，容貌依稀有些爸爸威廉的影子，更與年輕時的戴安娜十分神似。

有網民隨即留言，稱讚夏洛特有戴安娜的容貌和母親凱特的笑容。

至於另一張照片中，夏洛特穿著休閑的服飾，神態與凱特如出一轍。

AI模擬其餘兩名小王子的照片顯示，喬治「長大」後與爸爸威廉年輕時十分相似。路易的頭髮比哥哥黑，但膚色同樣紅潤。

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責任編輯：鄭錦玲