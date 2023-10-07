【美股點睇】正式與SpaceX展開競爭 亞馬遜發射第一顆衛星

亞馬遜（AMZN）第一顆衛星發射入軌，向衛星互聯網業務邁進了一步，有望與SpaceX和其他競爭對手展開競爭。據報道，周五（6日）一枚載有兩顆亞馬遜原型衛星的火箭從佛羅里達州的一個發射台發射升空。亞馬遜希望這次任務能夠展示這兩顆衛星在太空中的表現，同時測試其他系統。

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亞馬遜於2019年公布了一個名為Project Kuiper的衛星網絡計劃，並表示將投資100億美元。該公司已獲得美國監管機構的許可，將逐步部署3,200多顆衛星。跟其他低軌衛星網絡運營商一樣，Kuiper的目標是向訂戶銷售高速、低延遲的寬帶服務。

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目前，該業務的主要競爭對手為SpaceX旗下的Starlink。SpaceX大舉為Starlink製造衛星，並使用該公司部分可重複使用的火箭將衛星射上太空，到目前為止，已經在軌道上運行了大約4,800顆衛星。

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責任編輯：林衛