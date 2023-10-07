【美股點睇】減少對英偉達依賴 微軟推自行研發AI晶片

據《The Information》報導，微軟（MSFT）或於下個月舉行的年度開發者大會上，推出首款專為人工智慧 （AI）設計的晶片。報導指，微軟多年來致力於開發這款晶片，希望可以減少對英偉達（NVDA）的依賴。

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有券商曾表示，微軟受到其可使用的GPU數量的限制，可能會影響公司明年產生AI收入的能力，若能夠打造自家的GPU晶片，就可以降低這種風險。目前微軟公開稱將繼續購買英偉達的GPU晶片。若微軟成功擁有自家AI晶片，將與亞馬遜（AMZN）和Google處於同一水平，後者都有自研AI晶片，分別為Inferentia和TPU。

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責任編輯：林衛