【外圍點睇】工會與車廠談判有進展 UAW稱暫不擴大罷工範圍

全美汽車工人聯合會（UAW）主席Shawn Fain表示，暫不會在更多的工廠進行罷工，因為工會與所有三家汽車廠的談判都取得了進展。他稱，通用汽車在最後一刻作出了重大讓步，同意把電池工廠納入該工會的主要勞資協議中。

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據報道，UAW的罷工已進入第四周，通用汽車（GM）、福特汽車公司（F）和Stellantis（STLA）的五家裝配廠和數十個零部件配送中心，約有2.5萬名工廠工人參加了罷工。由於汽車製造商投資數十億美元在美國新建電池廠的計劃影響了談判，工會領導人表示，希望這些工廠也能加入工會，因擔心隨着這些公司向電動汽車轉型，就業將流失或工資下降。

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Fain表示，福特已經提出加薪23%，而Stellantis和通用汽車的加薪幅度在20%左右。他告訴工會成員，Stellantis和福特還同意向工人支付生活成本調整，以跟上通貨膨脹。報道引述Stellantis稱，在談判桌上繼續看到良好的勢頭，但表示差距仍然存在。

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責任編輯：林衛