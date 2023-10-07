【儲局官員】梅斯特：9月非農數據超預期　料今年可能要再次加息

美國9月非農新增職位達33.6萬，遠超市場預期17萬及8月修正值22.7萬，觸發市場對加息預期升溫的憧憬。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）在數據公布後發表言論，認為就業報告未有改變她的觀點，即勞動力市場依然強勁，進一步加息將取決於即將發布的數據，但傾向年內會再次加息。

梅斯特受訪時指，僱主表示招聘勞工方面的難度下降，而且非農報告顯示，平均時薪增長按月僅升0.2%，薪資增速降溫也是通脹放緩的進一步證據。

但她認為美國通脹仍然過高，通脹水平持續高企，但至少正看到進展，是否需要進一步收緊貨幣政策，將取決從現在到下次會議之間獲得的全部數據。又認為決策者的討論，正轉向聯儲局應將基準利率在高位維持多久，因為利率已經達到或接近峰值。



但梅斯特坦言，今年很可能需要再次加息，會在11月會議上做出決定。她今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）對貨幣政策沒有表決權。

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編輯：葉志偉