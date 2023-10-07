【券商點睇】受惠國內旅遊需求強勁 攜程美團為行業得益者

大和報告指，根據官方預測整個中秋黃金周假期中國境內旅遊人數將達到8.96億人次，按年增長86%，並預計遊客消費7,825億元人民幣。對比2019年同期，2023年國慶黃金周遊客消費可能較2019年增加逾20%，遊客人數可能比2019年增加29%。

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該行認為，攜程（09961） 是強勁的國內和出境旅遊需求的主要受益者，預計出境旅遊運力的進一步放鬆是公司第四季度關鍵催化劑。該行亦看好美團（03690） ，因料公司於今年下半年到店、旅遊和酒店收入將受益於國內酒店的強勁需求，對兩股均予「買入」評級。

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報告稱，攜程之前表示今年黃金周期間，內地的海外旅行預訂量較2022年同期增長近20倍。與此同時，國內旅行預訂量激增四倍以上。數據顯示，9月29日至10月4日，出境遊運力已恢復到54%至62%，該行認為韓國、泰國、日本和歐洲是最受中國遊客歡迎的目的地之一。

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責任編輯：林衛