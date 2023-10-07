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【券商點睇】展望業績受惠金價上升 大摩：周大福「與大市同步」

股樓投資 11:30 2023/10/07

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大摩發表報告指，展望周大福（01929）下財年的中期收入按年增長14%至530億元，核心經營和利潤率受惠金價上升，將進一步擴張至12%，預期每股中期息增長10%。至於下財年的下半年度，因金價自9月中回調5%，同時在目前疲弱的宏觀環境下，珠寶鎮嵌銷售仍然乏力，會對利潤率不利，利潤率可能會下降。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

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【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

報告稱，周大福估值自去年11月起變得較為合理，股價年初至今跌25%，跑輸大市，公司在策略變更的過程中，估值溢價收窄至合理。該行將公司目標價由16元下調12.5%至14元，維持「與大市同步」評級。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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責任編輯：林衛

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