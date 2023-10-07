【行業點睇】中期業績大幅改善 國內火電機遇挑戰並存

據海通國際報告，該行選取了共22家火電樣本公司，分析總結上半年的行業業績情況。期內，火電火電業績逐季改善，電力業務量價齊升。上半年火電樣本公司的平均收入為261億元（人民幣，下同），按年上升9%，平均純利為11.7億元，按年大增550%。其中，第二季火電樣本公司的平均收入為129億元，按年升16%，平均純利為7.7億元，按年增601%。

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另一方面，煤價下行提供業績彈性，火電基本面向好。上半年秦港Q5,500動力煤均價按年減少14%，受此影響火電公司入爐標煤單價也普遍降低，業績得到提振。該行認為，煤炭供給長期過剩也是趨勢。隨煤價進入淡季，雖然短期或會有地產銷售好轉導致順周期預期加強，或對煤價有一定的刺激，也需要注意由地產銷售能否順利傳導到開工，加上淡季電廠日耗降低且庫存仍居高位。

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報告又稱，樣本公司中兼具低估值與高增長的公司有12家，達樣本容量的50%以上。該行認為，火電今年第一季盈利築底提升，政策支持下盈利好轉是趨勢。海外電力龍頭的市盈率估值 普遍在20倍左右，國內火電投資機會明顯。

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責任編輯：林衛