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【券商點睇】投資者情緒或獲提振 中信證券現估值具吸引力

股樓投資 11:23 2023/10/07

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滙豐發表研究報告表示，9月中國股票市場活動依然低迷，成交量及新基金銷售處於低位，A股日均成交額（ADT）進一步跌至7,190億元人民幣，為2020年7月以來的最低水平。由於中國證監會放慢IPO融資以平衡流動性供需，A股IPO活動亦陷入停滯，募集金額按月下降69%。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

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另一方面，9月孖展融資額按月增3%，但利率持續走低。隨着市場活動減弱，該行預期2023年市場成交量和A股IPO金額將面臨下行風險。

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁

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但同時，該行維持中資券商短期內仍處於區間波動的觀點，認為中國房地產和地方政府融資平台市場穩定的迹象，將是一個積極的催化劑。鑑於宏觀不確定因素較低，這或會提振投資者情緒和市場活動。基於中信證券（06030）的領先地位及估值具吸引力，維持其「買入」評級，目標價18.3元。

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責任編輯：林衛

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