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【美股焦點】通用汽車態度軟化　UAW暫不擴大罷工範圍

股市 11:32 2023/10/07

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美國汽車工人聯合會（UAW）發起的大罷工已經持續近一個月，UAW主席Shawn Fain早前曾表示，正準備將罷工擴大至通用汽車（美：GM）位於德克薩斯州的廠房，但通用汽車代表最終與UAW達成協議，將電池廠工人亦納入新的全國勞動合同，令UAW暫不擴大對三大車廠的罷工範圍。

勞資雙方差距開始拉近

Shawn Fain周五指出，工會原本準備將罷工擴大至通用汽車位於德克薩斯州阿靈頓工廠，該工廠為生產高利潤率SUV的廠房，但在最後一刻與通用汽車達成協議，將電池廠工人納入新的全國勞動合同。

福特汽車（美：F）、通用汽車和Stellantis（美：STLA）三大車廠均有與電池供應商建立合資企業，但在上個月到期的全國勞動合同中，並未有考慮到這些僱員，故通用汽車提出相關條件後，UAW亦接受。

UAW談判人員一直就工資、養老金和未來電池廠工人等問題討價還價，但工會態度軟化，願意將工資增長40%的條件，降低至30%，與資方的差距逐步拉近。本周更是罷工三星期以來，首次沒有擴大到新的工廠。Shawn Fain坦言，工會不是「為了罷工而罷工」。

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編輯：葉志偉

美股 福特（Ford；美：F） 通用汽車（General Motors，美：GM） 福特 德克薩斯 汽車 罷工
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